Неделя в цитатах: траты на юбилеи, аким и деньги, замечание министру, снижение доходов людей

Что из сказанного руководством страны и высокопоставленными чиновниками особенно запомнилось казахстанцам на уходящей неделе, читайте в подборке zakon.kz.

"Проведение юбилея – это не повод тратить средства на грандиозные торжества, проводить бесполезные форумы и конференции. … Самое главное, чтобы каждый наш соотечественник мог ощутить достижения Независимости в своей повседневной жизни" - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев про 30-летие Независимости.

"Вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство" - об этом Токаев сказал в связи с началом 1 февраля вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык" - Токаев еще раз призвал поддержать соотечественников, желающих изучить казахский язык.

"Бюджеты сельских округов увеличиваются и решение, на что потратить эти деньги, аким сельского округа не должен принимать единолично" - председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин о новом законопроекте по расширению самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

"Вы на все вопросы, заданные на казахском языке, не спросив позволения, отвечаете на русском языке. …Я считаю стыдным то, что вы не отвечаете на своем родном языке. Замечание вам, чтобы на следующем заседании вы отвечали на вопросы на родном языке" - такой втык сделал новому министру национальной экономики Асету Иргалиеву депутат Мажилиса Берик Дюсембинов.

"…Нет понятного видения, какое общество мы все-таки строим, …ни индустриальные пятилетки, ни стратегические планы развития не содержат четких ориентиров по жизненному уровню людей, …население стремительно беднеет, доходы казахстанцев неуклонно снижаются с 2008 года,… в обозримой перспективе доходы у большинства казахстанцев не вырастут до уровня развитых стран. …Право каждого на 10 соток под ИЖС в городах не реализуется, по-настоящему никто не пытался решить этот вопрос, …никто за ее реализацию не отвечает…" - депутат Мажилиса Айкын Конуров обратился к премьер-министру Аскар Мамину с предложением предоставить каждой семье по 20 соток земли для строительства дома и ведения хозяйства.

Подготовила Торгын Нурсеитова