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Законодательство РК

Новые министры принесли присягу

Новые министры, присяга, Казахстан Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК 13 февраля новые министры принесли присягу, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер-министр, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, министр финансов Мади Такиев, министр по ЧС Чингиз Аринов, министр здравоохранения Акмарал Альназарова принесли присягу.

"Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины РК. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе". Текст присяги

Новый премьер-министр Олжас Бектенов в свою очередь поздравил назначенных чиновников.

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. Информацию о нем можно прочитать здесь.

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