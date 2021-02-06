Появилось видео эвакуации казахстанских детей из Сирии

Опубликовано видео пятого этапа спецоперации "Жусан" по возвращению казахстанцев из Сирии, сообщает zakon.kz.

КНБ РК во взаимодействии с Министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан.

В составе группы – 4 мужчин, 1 женщина и 7 детей, включая 2 сирот. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщили в МИД РК, дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены программы реабилитации и ресоциализации.