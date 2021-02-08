Байден назвал условие для снятия санкций с Ирана

Соединенные Штаты не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Главу государства спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД.

Нет, - ответил Байден.

Он согласился с тем, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана.

7 февраля руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон должен сначала отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия. Хаменеи добавил, что США и европейские страны не имеют права ставить Ирану условия, "поскольку они растоптали все свои обещания".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома намерен добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация будет консультироваться с союзниками и партнерами США в рамках будущих шагов в отношении Ирана.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство увеличить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.