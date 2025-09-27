#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Мир

Президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций

США предложили отсрочку санкций в обмен на уран, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 20:15 Фото: pixabay
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что США предложили стране трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала PressTV, Исламская Республика сочла это условие неприемлемым

"Мы достигли договоренности с европейскими сторонами, но американская точка зрения другая, и естественно, что мы не достигли взаимопонимания по механизму возврата, потому что просьба американцев неприемлема", – заявил Пезешкиан.

По его словам, несмотря на достигнутые соглашения с европейскими странами, принципиальные разногласия между Ираном и США сохраняются. Он пояснил, что американская позиция по механизму snapback, который предусматривает восстановление санкций, отличается от иранской позиции, и в результате стороны не смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Иран планирует препятствовать созданию торгового коридора через Армению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев: Казахстан не является посредником в конфликте между Россией и Украиной
19:10, 24 сентября 2025
Токаев: Казахстан не является посредником в конфликте между Россией и Украиной
Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов
22:48, 22 сентября 2025
Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов
В каких странах мира самая дорогая говядина: сравнение с Казахстаном
12:42, 22 сентября 2025
В каких странах мира самая дорогая говядина: сравнение с Казахстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: