Президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что США предложили стране трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала PressTV, Исламская Республика сочла это условие неприемлемым

"Мы достигли договоренности с европейскими сторонами, но американская точка зрения другая, и естественно, что мы не достигли взаимопонимания по механизму возврата, потому что просьба американцев неприемлема", – заявил Пезешкиан.

По его словам, несмотря на достигнутые соглашения с европейскими странами, принципиальные разногласия между Ираном и США сохраняются. Он пояснил, что американская позиция по механизму snapback, который предусматривает восстановление санкций, отличается от иранской позиции, и в результате стороны не смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу.

