Нур-Султан вернулся в "красную" зону

Столица Казахстана вновь находится в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Нур-Султан с 30 января находился в "желтой зоне".
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