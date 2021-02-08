Нур-Султан вернулся в "красную" зону

Столица Казахстана вновь находится в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля.

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.