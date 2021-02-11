Один из популярных курортных городов Египта обнесли бетонной стеной

Стена из бетона и металлической рабицы, длина которой составляет 36 км, защищает египетский курортный город Шарм-эль-Шейх от криминала и экстремизма, передает zakon.kz.

Об этом в преддверии открытия нового туристического сезона на Красном море рассказали ТАСС в ассоциации туристических гидов Египта.

Шарм-эль-Шейх окружен горами с запада, на востоке его омывает море.

Ограждения простираются от въезда в город с юга до самой северной его точки района Набк, и на всем протяжении стены установлены четыре контрольно-пропускных пункта. Цель этого заграждения - обезопасить город от любых попыток нарушить безопасность местного населения и туристов. У каждых ворот расположены полицейские посты для проверки всех въезжающих и выезжающих из города. В частности, занятые в сфере туризма египтяне не смогут попасть в город без соответствующих разрешений на работу, других людей также не пропустят в Шарм-эль-Шейхе без документов. тургид Мидхат Ибрагим

Отмечается, что идея возведения стены вокруг курорта появилась еще несколько лет назад после вооруженного ограбления банка в Шарм-эль-Шейхе. Преступники так и не были найдены, но эта криминальная история подтолкнула местных властей к мысли о необходимости защитить город от нежеланных гостей, учитывая сотни километров трудно контролируемой пустыни и горные маршруты, в которых хорошо ориентируются синайские бедуины. Возведение стены началось три года назад.

По словам главы Ассоциации инвесторов Южного Синая Тамера Макрама, реализация крупного проекта, частью которого стало непосредственно строительство стены, еще не закончена, хотя и близка к завершению.

Задачей было уединить, изолировать туристический город, который отличается своим географическим положением. И дело здесь не только в обеспечении безопасности туристов, - цитирует его издание Al Youm As Sabi.

Как пояснил Макрам, провинция Южный Синай является частью стратегии развития государства "Видение-2030".

Там будет реализован ряд экономических проектов. Поэтому важно создать максимально комфортные условия местным жителям и отдыхающим туристам, - отметил он.

Как отметил губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда, стена никак не отразится на передвижении туристов.

Заграждения были возведены полтора года назад, и за это время мы убедились, что они не портят эстетический облик города и не закрывают вид на основные достопримечательности и красоты Синая, - сказал он.

По данным властей, сейчас заполняемость отелей достигает 35%, и в преддверии нового туристического сезона они надеются, что, несмотря на пандемию нового коронавируса, он все-таки состоится с учетом обеспечения всех мер безопасности.