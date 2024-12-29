Акула напала на двух туристов у побережья курортного города в Египте

Фото: pixabay

В Красном море, у побережья курортного города Марса-Алам, на двух туристов из Италии напала акула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Arab news, один из пострадавших погиб. "Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", – заявили в Министерстве окружающей среды Египта. Отмечается, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания. Ранее сообщалось, что акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии.

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