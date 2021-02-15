Новая жизнь старых зданий. Пять примеров из Павлодарской области

В Павлодарской области преображают здания культуры, спорта и образования, которые не ремонтировали в течение десятилетий, а то и века.

Некоторые из них и вовсе стояли заброшенными все это время. К примеру, здание тира в Аксу на протяжении 30 лет было законсервировано, а сейчас там работают спортивный зал и секции стрельбы из лука и пневматической винтовки.

С распадом СССР здание стояло законсервированным. Это единственный в Казахстане стометровый стрелковый тир. В прошлом году руководство области приняло решение его восстановить. Здание не узнать. С каждым днем желающих заниматься здесь все больше и больше, - рассказывает директор ДЮСШ Андрей Горохов.

Целый век не проводили капитальный ремонт в пристройке к Павлодарскому областному театру драмы имени А.П. Чехова, сейчас же там, по словам директора Виктора Аввакумова, "уютно, комфортно, тепло и светло". Почти 60-летнюю школу-интернат имени Ы. Алтынсарина впервые модернизировали, сделали это по запущенной акимом области программе "Заманауи мектеп". О преображениях в этих и других учреждениях Павлодарской области смотрите в видеоролике "Жаңа тыныс".

В 2020 году в Павлодарской области построили и отремонтировали 696 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной сферы. 181 из них полностью обновился. Сделать это удалось во многом благодаря "Дорожной карте занятости", реализация которой в регионе происходила согласно запросам жителей и с точки зрения долгосрочного эффекта.