Общество

В Атырауской области в 2025 году завершено строительство 55 социальных объектов

В 2025 году в регионе завершено строительство 55 социальных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 19:26 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
По итогам 2025 года в регионе завершено строительство 55 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Наибольшее количество проектов реализовано в сфере образования. В течение года завершено строительство 9 школ общей вместимостью 8600 ученических мест, расположенных в городе Атырау и районах области. Это позволило снизить нагрузку на действующие учебные заведения.

Также завершено строительство 3 детских садов на 330 мест, что расширило доступ к дошкольному образованию, в том числе в сельской местности. Кроме того, завершено строительство двух школ искусств общей вместимостью 400 мест.

В сфере здравоохранения в 2025 году завершено строительство 8 объектов, направленных прежде всего на повышение доступности медицинской помощи в сельских населенных пунктах. В области завершено строительство фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, а также двух врачебных амбулаторий в городе Атырау на 25 посещений каждая. Новые объекты позволят жителям получать первичную медицинскую помощь ближе к месту проживания.

В сфере культуры завершено строительство 10 объектов. В населенных пунктах области построены новые Дома культуры, что создает условия для проведения культурных мероприятий, развития творческих коллективов и организации досуга жителей.

Развитие спортивной инфраструктуры также стало одним из приоритетов. В 2025 году завершено строительство 23 спортивных объектов – современных спортивных комплексов и спортивных площадок, доступных для детей, молодежи и взрослого населения. Проекты реализованы как в городе Атырау, так и в районах области.

Кроме того, в 2026 году в регионе планируется завершить строительство еще 57 социальных объектов, что позволит продолжить системное развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни населения.

Канат Болысбек
