Умер известный казахстанский поэт-песенник Шомишбай Сариев

На 75-м году жизни скончался известный казахстанский поэт-песенник, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной премии имени Франца Кафки, обладатель премии "Тарлан" Шомишбай Сариев, передает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил свои соболезнования родным и близким поэта.

Первый Президент направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося поэта Шомишбая Сариева. Нурсултан Назарбаев отметил, что он внес значительный вклад в развитие казахской поэзии, и выразил уверенность, что яркий образ и нравственная жизнь поэта навсегда останутся в памяти страны, - сообщил в своем twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Елбасы көрнекті ақын Шөмішбай Сариевтің қайтыс болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады.

Нұрсұлтан Назарбаев оның қазақ поэзиясының дамуына сүбелі үлес қосқанын атап өтіп, ақынның жарқын бейнесі мен өнегелі ғұмыры ел жадында әрдайым сақталатынына сенім білдірді. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) February 15, 2021

Имя Шомишбая Сариева широко известно в поэтическом сообществе. Его лирические стихи стали основой для творчества многих казахстанских композиторов. Он был известен, как автор песен "Атамекен", "Сәлем саған, туған жер", "Қарағым-ай", "Сарыарқа", "Дос керек", "Бозжорга".

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Окончил медицинское училище, затем филологический факультет Казахского Государственного Университета в Алматы. В то же время начал публиковаться в газете "Лениншіл жас" и журнале "Жулдыз".

Первое стихотворение Шомишбая Сариева было опубликовано в 1974 году в литературном сборнике молодых поэтов "Балауса". В дальнейшем он стал автором автором более 15 книг и 300 стихотворений и песен. Произведения Сариева были переведены на многие языки мира. Например, сборник стихотворений "Теңізден соққан жел" ("Ветер с моря") был переведен на хинди.

В разные годы он работал в газетах "Ленинское знамя" и "Толкын", редактором издательства "Казахстан", заведующим отделом журнала "Жулдыз", научным сотрудником, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Национальной академии наук Республики Казахстан. До настоящего времени работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

В 1996 году ему была присуждена ученая степень кандидата наук по теме "В поисках современной казахской лирики". Он также был обладателем премии Человек года "Жыл Адамы — Алтын Адам", заслуженным деятелем Республики Казахстан. В 2011 году получил орден "Парсат", в 2018 году - юбилейную медаль "20 жыл Астана", в 2020 — Орден "Барыс" 1 степени.