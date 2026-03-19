Жена Брюса Уиллиса выступила с заявлением в его 71-й день рождения

19 марта 2026 года одному из самых известных актеров Голливуда Брюсу Уиллису исполнился 71 год. В этот день его супруга Эмма Хемминг сделала важное заявление, сообщает Zakon.kz.

Жена "крепкого орешка" разместила фотографию и добавила, что его серьезное заболевание вдохновило ее создать фонд The Emma&Bruce Willis Fund, чтобы повышать осведомленность, поддерживать исследования и быть рядом с теми, кто ежедневно несет на себе тяжелую роль опекунов.

"Если вы хотите сегодня почтить Брюса, пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать этот фонд или другую организацию, работающую в этой сфере". Эмма Хемминг

В марте 2022 года семья Уиллис сообщила, что у актера диагностирована афазия – расстройство речи, влияющее на способность общаться, он решил уйти из актерской карьеры. Чуть меньше года спустя Эмма сообщила, что у ее мужа диагностирована лобно-височная деменция. В июле 2025-го стало известно, что Уиллис практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно.

В августе 2025 года Хеминг рассказала, что его переселили в отдельный одноэтажный дом, где за ним постоянно ухаживает команда помощников. В начале ноября его заметили во время прогулки.