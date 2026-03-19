Игорь Крутой назвал "немодные" качества Леонтьева и публично поздравил друга с 77-летием

Сегодня, 19 марта 2026 года, народному артисту России Валерию Леонтьеву исполнилось 77 лет. По обыкновению в этот важный день композитор Игорь Крутой разместил поздравление в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Именитый пианист отметил, что певец обладает такими, как он выразился, "немодными" качествами, как порядочность, интеллигентность и преданность.

По словам Крутого, ему неизвестны поступки Леонтьева, за которые ему могло бы быть стыдно.

Композитор также подчеркнул его широкую эрудицию и любовь к чтению, а также глубокие знания в области кино и живописи.

Отдельно он отметил отношение Леонтьева к друзьям, приведя пример, когда тот без колебаний откликнулся на приглашение приехать в один из вузов по просьбе студентов и преподавателей.

"Можно еще долго перечислять черты именинника, за которые я его бесконечно люблю и уважаю. Дорогой Валерик, будь здоров, а остальное? Ты познал столько любви и признания миллионов, счастья общений, которых хватило бы на всех… поэтому – здоровья!" Игорь Крутой

В заключительной части Крутой показал видео выступления Леонтьева с песней "Занавес" на своем юбилейном концерте.

Он также добавил, что никогда не забудет этого.

Ранее мы рассказывали, что король российской поп-музыки Филипп Киркоров поделился личными фото и признанием.