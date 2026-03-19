Культура и шоу-бизнес

Известный британский актер Том Холланд лично поблагодарил казахстанского блогера

Британский актер Том Холланд, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 23:20 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, записал личное видеообращение к казахстанскому тревел-блогеру Дастану Мухамедрахиму. Он поблагодарил казахстанца за помощь в продвижении новой ленты "Человек-паук: Совершенно новый день", передает Zakon.kz.

Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим на своей странице в Instagram поделился профессиональным достижением, опубликовав обращение самого "Питера Паркера". Сотрудничество между инфлюенсером и киногигантами Marvel и Sony Entertainment стало частью уникального международного проекта.

Согласно концепции продвижения, блогеры из разных стран поэтапно публиковали эксклюзивные фрагменты трейлера в Instagram, передавая друг другу цифровую эстафету. Дастан Мухамедрахим оказался в числе избранных амбассадоров, которым доверили запуск промо-кампании.

"Это не искусственный интеллект. Спасибо, Том Холланд", – написал 19 марта 2026 года Мухамедрахим под своим постом.

В своем послании Том Холланд подчеркнул значимость работы казахстанца. Актер поприветствовал Дастана по имени и поблагодарил за поддержку фильма.

"Спасибо тебе за поддержку и за все те замечательные вещи, которые ты делаешь, мы очень это ценим. Спасибо за запуск нового трейлера к "Человеку-пауку", – сказал Холланд на видео.

Ранее американская актриса Зендея опровергла слухи о своей свадьбе с Томом Холландом, после того как в социальных сетях появились якобы свадебные фотографии пары.

Канат Болысбек
Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка
08:38, 05 января 2025
Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка
Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи
19:50, 03 декабря 2024
Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи
Звезда Marvel госпитализирован в больницу со съемочной площадки
18:59, 22 сентября 2025
Звезда Marvel госпитализирован в больницу со съемочной площадки
Последние
Популярные
Читайте также
Пьяный болельщик "Барыса" устроил потасовку на матче КХЛ (видео)
23:32, 19 марта 2026
Пьяный болельщик "Барыса" устроил потасовку на матче КХЛ (видео)
Геннадий Головкин принял Россию в World Boxing
23:03, 19 марта 2026
Геннадий Головкин принял Россию в World Boxing
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
22:33, 19 марта 2026
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
22:04, 19 марта 2026
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
