Известный британский актер Том Холланд лично поблагодарил казахстанского блогера

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, записал личное видеообращение к казахстанскому тревел-блогеру Дастану Мухамедрахиму. Он поблагодарил казахстанца за помощь в продвижении новой ленты "Человек-паук: Совершенно новый день", передает Zakon.kz.

Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим на своей странице в Instagram поделился профессиональным достижением, опубликовав обращение самого "Питера Паркера". Сотрудничество между инфлюенсером и киногигантами Marvel и Sony Entertainment стало частью уникального международного проекта.

Согласно концепции продвижения, блогеры из разных стран поэтапно публиковали эксклюзивные фрагменты трейлера в Instagram, передавая друг другу цифровую эстафету. Дастан Мухамедрахим оказался в числе избранных амбассадоров, которым доверили запуск промо-кампании.

"Это не искусственный интеллект. Спасибо, Том Холланд", – написал 19 марта 2026 года Мухамедрахим под своим постом.

В своем послании Том Холланд подчеркнул значимость работы казахстанца. Актер поприветствовал Дастана по имени и поблагодарил за поддержку фильма.

"Спасибо тебе за поддержку и за все те замечательные вещи, которые ты делаешь, мы очень это ценим. Спасибо за запуск нового трейлера к "Человеку-пауку", – сказал Холланд на видео.

Ранее американская актриса Зендея опровергла слухи о своей свадьбе с Томом Холландом, после того как в социальных сетях появились якобы свадебные фотографии пары.