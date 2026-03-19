Известный британский актер Том Холланд лично поблагодарил казахстанского блогера
Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим на своей странице в Instagram поделился профессиональным достижением, опубликовав обращение самого "Питера Паркера". Сотрудничество между инфлюенсером и киногигантами Marvel и Sony Entertainment стало частью уникального международного проекта.
Согласно концепции продвижения, блогеры из разных стран поэтапно публиковали эксклюзивные фрагменты трейлера в Instagram, передавая друг другу цифровую эстафету. Дастан Мухамедрахим оказался в числе избранных амбассадоров, которым доверили запуск промо-кампании.
"Это не искусственный интеллект. Спасибо, Том Холланд", – написал 19 марта 2026 года Мухамедрахим под своим постом.
В своем послании Том Холланд подчеркнул значимость работы казахстанца. Актер поприветствовал Дастана по имени и поблагодарил за поддержку фильма.
"Спасибо тебе за поддержку и за все те замечательные вещи, которые ты делаешь, мы очень это ценим. Спасибо за запуск нового трейлера к "Человеку-пауку", – сказал Холланд на видео.
Ранее американская актриса Зендея опровергла слухи о своей свадьбе с Томом Холландом, после того как в социальных сетях появились якобы свадебные фотографии пары.