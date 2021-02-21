Поиски второго пропавшего мальчика в Байконыре приостановлены

Поисковые работы второго пропавшего в Байконыре мальчика временно приостановлены, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Кызылординской области объяснили это решение тем, что в наступившей темноте поиски не дадут результата.

Поисковые работы продолжатся утром. К ним привлечены спасатели, в том числе и российские, полицейские, волонтеры. А также кинологи. Всего задействовано 267 человек.

Днем 20 февраля два мальчика - семи и восьми лет, после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк", не вернулись домой.

Тело Ерхана Анаса было утром 21 февраля было найдено в реке Сырдарье, она протекает в 200 метрах от здания спорткомплекса, где мальчики тренировались.