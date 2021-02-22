Стала известна причина смерти школьника из Байконыра

Причиной смерти мальчика из Байконыра, который пропал накануне, стала механическая асфиксия, передает zakon.kz.

Следственный отдел Следственного комитета РФ сообщает, что накануне на расстоянии около 500 метров от понтонной переправы Байконыра вверх по течению реки Сырдарья в воде у ледовой кромки был обнаружен труп Ерхана Анаса.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти является механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Иных телесных повреждений на трупе нет. Данных, свидетельствующих о совершении в отношении Анас Е.А. насильственных действий, не имеется, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски второго ребенка с привлечением авиационной техники, водолазов, добровольцев из числа местных жителей.

21 февраля стало известно, что в Байконыре пропали два мальчика 2013 года рождения. Позже было найдено тело одного из детей.