Стала известна причина смерти 10-месячного ребенка в больнице Костаная

Причиной смерти 10-месячного ребенка в Костанае стала вирусная инфекция. Об этом заявили врачи во время брифинга 12 ноября в областной детской больнице, передает корреспондент Zakon.kz.

При поступлении ребенка в приемный покой врачи диагностировали 10-месячному Дербесу вирусную инфекцию, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония с бронхообструкцией. Именно бронхообструкция дает одышку, о которой говорила мама умершего мальчика.

Окончательный диагноз подтвердил эти выводы, в том числе в рамках проведенных исследований.

По словам директора больницы Нурлана Ержанова, а также заместителя главного врача Динары Ибрашевой, родители не дали согласия на перевод ребенка в реанимацию в день поступления 1 ноября, а также в последующие дни.

"В интенсивную терапию переводим не только тяжелых, но и пограничных детей. Мы не являемся закрытым учреждением, чтобы забрать детей в реанимацию просто так. Нам нужно соответствующее согласие. Без согласия родителей делать это мы можем только по жизненным показаниям. По Дербесу были консилиумы 2 и 3 ноября. Со мной на связи в эти дни была бабушка ребенка, которая тоже является врачом. И лично я ей предлагал госпитализировать ребенка в реанимацию. Сохранилась переписка. Ребенок был тяжелым. Но неоднократно она давала отказы. Согласия от родителей мы тоже не получили", – отметил директор Нурлан Ержанов.

Врачи отметили, что мама отдала ребенка для перевода в реанимацию только в воскресенье 3 ноября 2024 года. В этот же день мальчик скончался.

Врачи рассказали, что случаи отказа от перевода в реанимацию случаются. Однако даже в таких ситуациях детей лечат, привлекая для консультаций реаниматологов. К Дербесу врача этого профиля тоже приглашали.

"Когда ребенок с бронхообструкцией, то ожидать от него можно все, что угодно. Предсказать, как будет протекать вирусная инфекция, мы не можем. У детей почасовая клиника. В течение нескольких часов ребенку может быть легко, а после наступить резкое ухудшение состояния", – отметила заместитель главного врача Динара Ержанова.

Она отметила, что в 2024 году агрессия вирусов высока. Ежедневно поступают дети с ОРВИ и пневмонией. Некоторых госпитализируют сразу из приемного отделения. Бывают случаи направления сразу в реанимацию, если ребенок в тяжелом состоянии.

По данным на 12 ноября 2024 года, в Костанайской областной детской больнице находится 47 детей с вирусными инфекциями, еще 45 проходят лечение в пульмонологическом отделении с пневмониями и бронхитами. Один ребенок с аналогичным диагнозом – в реанимации.

10-месячный Дербес заболел ОРВИ. Он оказался одним из 60 800 костанайцев, которые в 2024 году обратились за медицинской помощью, подхватив вирусную инфекцию. По данным Костанайского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, 62,1% из них – дети до 14 лет. Специалисты фиксируют рост заболеваемости в сравнении с 2023 годом почти на 10 тыс. случаев. В 2024 году в Костанае с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировали 250 детей и 7 беременных женщин.

Ранее Zakon.kz писал, что в Северо-Казахстанской области после смертельного отравления детей было заведено уголовное дело на медсестру. Тогда после лечения 28-летнюю мать и двоих детей после улучшения состояния выписали домой. Двое других детей, к сожалению, скончались.

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