Стали известны подробности жуткого смертельного ДТП в ЗКО

Стали известны подробности жуткой аварии с участием Toyota и Lada на трассе Уральск-Атырау, унесшей жизни шестерых человек, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По словам акима Акжайыкского района Калияра Айтмухамбетова, в автомобиле Lada находились жители села Базартобе.

В машине был водитель и четыре жительницы Базартобе. Они приехали в Тайпак: кто в больницу, кто по другим своим делам. Авария произошла, когда они ехали обратно в Базартобе, - рассказал он.

Как сообщается, позже на этой же автодороге произошло еще одно ДТП - столкнулись Granta и большегруз. Пострадал водитель Lada. А в 17.30 стало известно, что на трассе Уральск-Атырау уже вблизи поселка Аксуат в ДТП попали грузовой автомобиль и Toyota. Погиб один человек.

Видимость нормальная, дорога нормальная. Здесь просто игнорирование водителями правил дорожного движения - выезд на полосу встречного движения. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Просим водителей соблюдать правила, - добавил аким района.

22 февраля произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау, вблизи села Тайпак Акжайыкского района ЗКО, столкнулись Toyota и Lada Granta. На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки Lada, еще один человек (пассажир Toyota) был госпитализирован в больницу села Тайпак.