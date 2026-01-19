#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Происшествия

Жуткая смертельная авария с пожарной машиной в Жанаозене: стали известны подробности

ДТП, Жанаозен, площадная машина , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 18:31 Фото: lada.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и Жанаозенской городской многопрофильной больнице сообщили новые подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пожарного автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили lada.kz в ДЧС, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся трое пострадавших пожарных, которые продолжают получать лечение. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших. По факту аварии проводится досудебное расследование.

Предварительно установлено, что пожарный автомобиль следовал к месту возгорания по экстренному вызову. В пути произошло столкновение с легковым автомобилем Lifan. В результате удара пожарная автоцистерна опрокинулась, повредила ограждение и врезалась в частный дом.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

В Жанаозенской городской многопрофильной больнице сообщили, что всего в аварии пострадали 11 человек. Двое из них скончались. Пассажир автомобиля Lifan погиб на месте происшествия. Вторая жертва – девочка, находившаяся в доме, в который врезалась пожарная машина. Она умерла в больнице.

Среди выживших – водитель легкового автомобиля, семеро пожарных и еще одна девочка из пострадавшего дома. Трое пожарных госпитализированы в отделения нейрохирургии и травматологии, еще четверо направлены на амбулаторное лечение. Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Водитель Lifan помещен в реанимацию, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Таким образом, на данный момент в стационарах остаются пять человек.

Авария произошла 18 января. Для оказания помощи пострадавшим проводились консультации с участием областных специалистов с применением телемедицины и санитарной авиации.

Расследование ведется по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша
23:01, 05 июля 2025
Семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша
Ребенок погиб, еще семь человек пострадали в жуткой аварии на трассе в Мангистау
19:43, 03 сентября 2024
Ребенок погиб, еще семь человек пострадали в жуткой аварии на трассе в Мангистау
Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья
00:34, 10 марта 2025
Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: