Жуткая смертельная авария с пожарной машиной в Жанаозене: стали известны подробности

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и Жанаозенской городской многопрофильной больнице сообщили новые подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пожарного автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили lada.kz в ДЧС, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся трое пострадавших пожарных, которые продолжают получать лечение. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших. По факту аварии проводится досудебное расследование.

Предварительно установлено, что пожарный автомобиль следовал к месту возгорания по экстренному вызову. В пути произошло столкновение с легковым автомобилем Lifan. В результате удара пожарная автоцистерна опрокинулась, повредила ограждение и врезалась в частный дом.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

В Жанаозенской городской многопрофильной больнице сообщили, что всего в аварии пострадали 11 человек. Двое из них скончались. Пассажир автомобиля Lifan погиб на месте происшествия. Вторая жертва – девочка, находившаяся в доме, в который врезалась пожарная машина. Она умерла в больнице.

Среди выживших – водитель легкового автомобиля, семеро пожарных и еще одна девочка из пострадавшего дома. Трое пожарных госпитализированы в отделения нейрохирургии и травматологии, еще четверо направлены на амбулаторное лечение. Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Водитель Lifan помещен в реанимацию, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Таким образом, на данный момент в стационарах остаются пять человек.

Авария произошла 18 января. Для оказания помощи пострадавшим проводились консультации с участием областных специалистов с применением телемедицины и санитарной авиации.

Расследование ведется по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.