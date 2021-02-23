Вождь индейцев потребовал от Jeep прекратить использовать имя чероки

Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использование наименование народа в названии автомобиля, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Infox.ru, он считает, что подобная практика "не делает чести" его племени.

Компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда название нашего народа прикручено к борту автомобиля, – заявил Хоскин.

Вождь подчеркнул, что чероки ни при каких условиях не пойдут на сделку, чтобы позволить Jeep продолжать использовать в своих автомобилях название народа.

Автопроизводитель заверил вождя, что заботится "о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость".

По данным "МИР 24", автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 года по 2001 год, марка Jeep Grand Cherokee – с 1993 года. В 2013 году Jeep вновь выпустил автомобиль Cherokee.