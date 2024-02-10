Ученые выявили у американских индейцев мутацию, помогающую им жить в горах

Международный коллектив генетиков обнаружил, что индейцы кечуа из высокогорных регионов Анд являются носителями уникальной мутации в гене EPAS1, которая помогает им выживать в условиях недостатка кислорода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Advances, в этом отношении они оказались похожи на жителей Тибета, которые являются носителями похожей, но другой вариации гена EPAS1.

"Мы выявили уникальную мутацию в гене EPAS1, связанную с высокой стойкостью индейцев кечуа к постоянной гипоксии, носителями которой являются только некоторые жители Анд, а также реликтовые рыбы-целаканты. Она стала наглядным примером того, как жители Тибета и Анд приобрели схожую способность в результате принципиально разных изменений в структуре одного и того же участка ДНК", – пишут исследователи из группы генетиков под руководством доцента Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) Татума Саймонсона.

Уточняется, что ученые изучили структуры генома индейцев кечуа, проживающих в самых высокогорных регионах Андских гор. Саймонсон и ее коллеги попытались раскрыть генетические корни и историю появления этих уникальных черт южноамериканских горцев, для чего они расшифровали и изучили структуру геномов сорока кечуа из самых высокогорных районов Анд. В ходе этого анализа исследователи выявили ранее не встречавшуюся мутацию в гене EPAS1 (rs570553380), которая встречается у каждого 10-го индейца, но отсутствует у всех других людей и прочих млекопитающих.

В процессе опытов на культурах клетках исследователи пришли к выводу, что эта вариация гена EPAS1 ведет к снижению объема красных кровяных клеток и к другим переменам в их жизнедеятельности, которые помогают человеку легче переносить постоянно низкий уровень кислорода в воздухе. В этом отношении она похожа на другую уникальную мутацию в гене EPAS1, которая встречается в геноме жителей Тибета, однако при этом обе "опечатки" в гене EPAS1 меняют характер работы этого сегмента ДНК принципиально разным образом.

Различия в свойствах этих мутаций, как отмечают ученые, говорят о том, что они появились в ДНК предков кечуа и тибетцев независимо друг от друга и очень непохожими путями, но при этом они привели к схожим переменам в работе организма. Последующее изучение истории появления "тибетской" и "андской" мутации в гене EPAS1 поможет понять, какие факторы эволюции послужили причиной возникновения этих приспособлений к жизни в разреженном горном воздухе, подытожили Саймонсон и ее коллеги.

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