Оценена возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку

Эксперт оценила возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Птичий грипп H5N8 способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, однако от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса не передается. глава Роспотребнадзора Анна Попова

В ведомстве отметили, что не стоит также опасаться и заражения через продукты питания, в частности курятину: всех зараженных птиц уничтожают, и попадание их мяса на прилавки исключено.

При этом следует соблюдать меры предосторожности. Так, не стоит допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания. Также необходимо использовать для сырого мяса отдельные разделочную доску и нож, дезинфицировать рабочие поверхности с применением мыла и мыть руки после разделывания курицы.

также отмечено, что в 2021 году наблюдается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A(H5N8) зафиксированы в большинстве стран Европы.