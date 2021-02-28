Байден попросил премьера Канады помочь в защите от России и Китая

Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), чтобы противостоять усилению России и Китая в Арктике, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как пишет The Wall Street Journal, обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая, — пишет WSJ.

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.

Однако, по информации издания, система уже устарела, имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.





