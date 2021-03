Фильм "Борат 2" получил "Золотой глобус", сообщает zakon.kz.

Саша Барон Коэн, сыгравший главную роль в этом фильме, выиграл в номинации - лучшая роль в мюзикле или комедии.

В Лос-Анджелесе проходит 78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год. Премия "Золотой глобус" считается второй по престижу премией после Оскара.

В начале сентября 2020 года завершились съемки второй части фильма про Бората. Его премьера состоялась в ноябре. В Казахстане фильм запретили к прокату.

29 октября казахстанцы устроили пикет у Генконсульства США в Алматы. Собравшиеся положили героя фильма "Борат" в гроб и укрыли флагом США. Они потребовали похоронить "Бората" в США.

23 октября группа алматинцев пришла к Генконсульству США и вручила дипломатам петицию против показа второй части "Бората". Они требовали, чтобы актер Саша Барон Коэн попросил прощения у казахстанцев за фильм и чтобы "причастных к нанесению ущерба национальной безопасности Казахстана" привлекли к ответственности.

В 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия британского комика Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке.

