Кто летит вместе с президентом Кыргызстана в Казахстан 

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 2 марта с государственным визитом вылетел в Республику Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В Нур-Султане Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также Жапаров встретится с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.

В составе делегации Кыргызской Республики:

— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

— вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

— заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев;

— министр обороны Таалайбек Омуралиев;

— министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

— министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

— министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

— министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

— министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

— директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

— директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов.