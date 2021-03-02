Кто летит вместе с президентом Кыргызстана в Казахстан 

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 2 марта с государственным визитом вылетел в Республику Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.
В Нур-Султане Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.
Также Жапаров встретится с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.
Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.
В составе делегации Кыргызской Республики:
— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
— вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
— заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;
— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев;
— министр обороны Таалайбек Омуралиев;
— министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
— министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
— министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
— министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
— министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
— директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
— директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов.
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