Грабителя с игрушечным пистолетом с позором прогнала кассирша

В Павлодаре смелая кассирша прогнала грабителя, сообщает zakon.kz.

Преступник задержан.

По данным полиции города, 1 марта в одном из магазинов, угрожая, мужчина забрал у продавца 120 тысяч тенге.

Преступление было раскрыто в течение одного часа. По подозрению в совершении данного преступления задержан 22- летний житель Павлодарской области, ранее не судим. Похищенные денежные средства изъяты, - отметили в ДП.

Кроме того, установлена причастность мужчины и к другому аналогичному преступлению - в селе Кенжеколь в магазине "Керемет" мужчина также пытался украсть деньги.