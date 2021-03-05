Единственная в Казахстане женщина – военный комиссар о дисциплине в мужском коллективе

Полковник Гаухар Сырлыбаева – единственная в Казахстане женщина- военный комиссар, возглавляет Управление по делам обороны Алатауского района Алматы с 2016 года. Что привело ее в армию и как справиться с мужским коллективом, Гаухар Сырлыбаева в преддверии Международного женского дня (8 марта) рассказала в интервью корреспонденту zakon.kz.

- Что побудило вас выбрать профессию военного?

- Это было моей мечтой с детства. Всегда хотела носить военную форму, быть военнослужащей. 14 января 1993 года я была призвана на воинскую службу по контракту Кордайским военкоматом Жамбылской области, и до сих пор с удовольствием служу Родине.

- Как родные, семья отнеслись к вашему выбору профессии?

- В семье ранее не было военнослужащих, поэтому к моему выбору профессии военного отнеслись настороженно. Несмотря на это, никому не сказав, я приняла решение стать военной. Уже после того, как меня приняли на воинскую службу по контракту, поставила всех перед фактом.

- Где вы обучались военному делу? Какие институты по каким специальностям заканчивали?

- Я всегда мечтала поступить в военное учебное заведение, но, к сожалению, женщин не принимали. Поэтому я закончила гражданский вуз- Центрально-азиатский университет, по специальности юриспруденция. В освоении военной профессии сложностей не было, я была готова ко всем трудностям воинской службы. Поэтому по ходу службы у меня проблем не было. Для женщин никаких послаблений при прохождении воинской службы нет, до 18:00 мы наравне с мужчинами – военнослужащие, а уже после 18:00 – мамы, бабушки и так далее. В 2016 году я была назначена на должность начальника УДО Алатауского района Алматы, став первой женщиной-военным комиссаром в Казахстане.

- Легко ли руководить по большей части мужским коллективом? Слушаются ли вас?

- Для меня назначение на должность начальника УДО было большой ответственностью, сильно переживала, справлюсь ли с данной должностью. Все-таки воинский коллектив, в подчинении мужчины-военнослужащие. Но время показало, что со своей задачей на этом посту справляюсь, под моим руководством коллектив по итогам 2018, 2019 и 2020 занимал первые места по Алматы, личный состав УДО награжден переходящим вымпелом за достижения в выполнении служебных обязанностей. Исполнительская дисциплина у нас на очень высоком уровне, коммуникации налажены. Для более эффективного руководства коллективом изучаю индивидуальные личностные и профессиональные качества каждого военнослужащего и людей из гражданского персонала. При постановке задач я должна знать, кто из исполнителей лучше справится с той или иной задачей.

- Приходили ли к вам призывники во время призывной кампании с жалобными историями, чтобы вы им начали сострадать как женщина, дали отсрочку или освобождение от призыва?

- При проведении призыва на срочную воинскую службу, конечно, сталкиваешься с такими моментами. Часто ко мне обращаются мамы, так как я женщина, рассказывают историю о семье, о том, что призывник – единственный сын. Моя самая главная задача – донести требования всех нормативно-правовых актов о том, что одно из оснований (для отсрочки или освобождения от призыва– Прим.Авт), если сын является единственным кормильцем, занят уходом за членами семьи, нуждающимся в помощи и не находящимся на полном государственном обеспечении, а также в случае отсутствия у них близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи (добавим, что отсрочка от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, для продолжения образования, по состоянию здоровья, по другим причинам - Прим.Авт). Но все документы должны предоставляться согласно требованиям Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». Даже бывают такие моменты, что мамы действительно боятся отправить сына.

Был такой случай , что сам юноша очень сильно хотел отслужить, но пришел с мамой. Мама была категорически против. В ходе беседы с мамой призывника я рассказала о перспективах, которые открываются, если после срочной службы он поступит на контрактную службу, какой социальный пакет предоставляется военнослужащим. Мама, подумав, пообщавшись с сыном, приняла решение, что сын должен идти в армию. И в 2020 году, юноша был призван, сейчас проходит службу в рядах Вооруженных сил.

В любом случае, моя главная задача - доводить все требования руководящих документов до призывников и их родителей, и решение о призыве или отсрочке в итоге принимается только в соответствии с действующим законодательством.

Альберт Ахметов