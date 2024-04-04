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Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" выступит в Петропавловске

хор, выступление, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:54 Фото: из личного архива хора "Княжичи"
Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" продолжает покорять казахстанцев своими голосами. Сейчас уникальный ансамбль активно готовится к выступлению в Петропавловске. Какими композициями певцы будут удивлять слушателя на севере страны – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – молодой алматинский коллектив, состоящий из 18 профессиональных певцов с широким диапазоном более трех октав. Самому молодому исполнителю – 20 лет, а старшему – 36.

При создании хора ставилась цель – собрать лучший мужской коллектив в стране. Поэтому в хоровом ансамбле выступают суперпрофессиональные певцы: два солиста из оперного театра – это Евгений Шагаров и Азамат Малышов, два певца из хора оперного театра – Бахыт Ильясов и Феодор Романенко, певец хоровой капеллы Алмат Есимханов и лучшие студенты алматинской музыкальной консерватории. Руководит мужским хором "Княжичи" опытный дирижер Сергей Редькин.

княжичи, хор, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:54

Фото: Zakon.kz

Дебютное выступление хора состоялось в Алматы в июне прошлого года, и с того же дня коллектив обрел большое количество поклонников. Алматинцы с нетерпением ждут каждого концерта любимых исполнителей.

Южная столица не единственная площадка, где "Княжичи" дают свои концерты. За относительно короткий период своего существования ансамбль посетил несколько городов Казахстана, в том числе и столицу. Этой весной хор планируют посетить Петропавловск.

"Хор очень серьезно готовится к этому выступлению. Каждая рабочая репетиция членами хора воспринимается как генеральная. Концерт в Петропавловске пройдет 20 апреля в областной филармонии имени Акан Серы в 18:00. Билеты уже в продаже", – рассказал руководитель мужского хора "Княжичи" и дирижер Сергей Редькин.

Стоит отметить, что мужской хор "Княжичи" каждый раз старается удивить публику. Певцы постоянно обновляют список композиций и прислушиваются к запросам аудитории, а также при выборе  ориентируются на слушателей разных возрастов. В репертуаре хора немало популярных современных мелодий, народных казачьих песен и казахских произведений, таких как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан".

княжичи, хор, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:54

Фото: Zakon.kz

Каждое выступление хора не похоже на предыдущее. К примеру, не так давно "Княжичи" выступили на легендарном телешоу X-Factor. Там певцы исполнили не свойственные для хора произведения из репертуара группы Pentatonix, сделав попурри на песни Daft Punk.

княжичи, хор, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:54

Фото: из архива хора "Княжичи"

На концерте, который был организован в Астане, они показали целое шоу с участием звезд казахстанской эстрады. Вместе с мужским хором пела группа URKER. А вот в Алматы зрителю запомнилось выступление юного певца Айбека Аймухамеда. Восьмилетний исполнитель солировал в хоре с композицией "Беловежская пуща".

хор, выступление, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:54

Фото: Zakon.kz

Дирижер хора и его члены обещают представить жителям Петропавловска не менее увлекательное шоу.

"На концерте в Петропавловске мы планируем исполнить песни, с которыми мы начинали свой творческий путь. Петропавловцы услышат такие казачьи песни, как "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также коллектив представит несколько песен из репертуара Розы Рымбаевой", – поделился Сергей Редькин.

Приобрести билеты на концерт мужского хора "Княжичи" можно здесь

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