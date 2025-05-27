"Я с детства мечтала носить погоны": первая женщина-военком рассказала о своей службе

Полковник Гаухар Сырлыбаева – пока единственная женщина в Казахстане, которая стала военным комиссаром. Что привело ее в армию, как она добилась успеха в традиционно мужской профессии и какой портрет у современного казахстанского призывника – в материале Zakon.kz.

Женщина в казахстанской армии не редкость, давно никого не удивляют медсестры, психологи и переводчики в военной форме. Немало казахстанок в сержантских и офицерских погонах служат на должностях связистов, инструкторов, снайперов и специалистов разведывательно-диверсионных подразделений специального назначения.

Есть и те представительницы прекрасного пола, которые занимают ответственные руководящие посты.

К примеру, полковник Гаухар Сырлыбаева на данный момент является заместителем начальника Департамента по делам обороны города Алматы. Чтобы достичь столь высокого поста и воинского звания, ей пришлось пройти долгий и непростой путь от рядового до офицера старшего командного состава.

"Носить военные погоны я мечтала с детства. Со школьной скамьи зачитывалась книгами о подвигах наших земляков во время Великой Отечественной войны. После того как я окончила школу, всерьез задумалась о карьере военнослужащего. Но, к сожалению, в те года девушек в военные вузы не принимали. Пришлось идти в гражданский университет. Окончив его, я получила специальность юриста", – рассказала полковник Гаухар Сырлыбаева.

Несмотря на то, что двери военных учебных заведений были для девушки закрыты, она твердо решила не оставлять свою мечту и во что бы то ни стало добиться своей цели. В 1993 году она поступила на контрактную службу в войсковую часть в Отаре на должность специалиста склада обмундирования.

Фото: из личного архива Гаухар Сырлыбаевой

С 1996 по 1998 год она проходила службу во Внутренних войсках РК. В ее послужном списке также есть различные должности в Государственном следственном комитете, Комитете нацбезопасности. А в 2016 году она получила назначение на должность начальника Управления по делам обороны Алатауского района города Алматы.

Женщина-полковник отмечает, что работа с будущими защитниками Родины имеет свою специфику. К каждому призывнику нужно найти свой подход, заметить его сильные и слабые стороны и понять, в каких войсках он принесет больше всего пользы. При этом работать по шаблону из года в год не получится, потому что каждое новое поколение призывников всегда отличается от своих предшественников.

"Сегодняшние призывники – это юноши, которые приходят на призывной пункт, имея цели и планы на жизнь. Для многих молодых людей армия – шанс не только получить хороший жизненный опыт, но и после службы поступить в высшее учебное заведение. Для молодых людей созданы все условия, чтобы после демобилизации они нашли свою дорогу в жизни", – сказала полковник Сырлыбаева.

Фото: из личного архива Гаухар Сырлыбаевой

Женщина-офицер также отметила, что в Вооруженных силах страны сейчас многое изменилось в лучшую сторону. Их нынешний облик значительно отличается от армии начала девяностых и двухтысячных годов.

"Современные Вооруженные силы отвечают всем требованиям и способны должным образом обеспечить безопасность нашего государства. Я с уверенностью могу сказать, что наша армия твердо стоит и будет стоять на страже защиты Отечества", – сказала офицер.

Общая выслуга лет Гаухар Сырлыбаевой в армии составляет чуть больше 32 лет. За все время она несколько раз награждалась ведомственными медалями "За безупречную службу", и ей дважды досрочно присваивали внеочередные офицерские звания. Сейчас Гаухар Амирбековна готовится выйти на заслуженный отдых. Полковник не скрывает, что покидать ряды Вооруженных сил страны ей непросто.

"Если быть откровенной, то я ухожу на отдых с грустью. Армия – это моя жизнь, моя мечта. Всем, кто хочет связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах РК, я желаю терпения и стойкости. Пройдите все тяготы и сложности достойно, и когда-нибудь на ваши погоны "упадут" долгожданные большие звезды!" – поделилась Гаухар Амирбековна.

Всего в Вооруженных силах РК служат более 6,5 тыс. женщин, из которых 31 – в звании полковника, 112 – подполковника, 227 – майора, 210 – капитанов, 170 – старших лейтенантов и 139 – лейтенантов. В целом доля женщин от всего личного состава ВС РК составляет чуть более 10%.