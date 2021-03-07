Этого ждали все - Ольга Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

Телеведущая Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу "Дом-2", передает zakon.kz.

Этого ждали все. Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается! - заявила Бузова в видеоролике, опубликованном в Instagram-аккаунте журнала Dom2magazine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Также она сообщила о начале кастингов, которые будут проходить в Москве. Для жителей из других городов их проведут в дистанционном формате.

Новая весна, новая любовь и новый "Дом-2", - заключила Бузова.

18 декабря 2020 года стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2". Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

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