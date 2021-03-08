Космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с Международным женским днем, передает zakon.kz.

Они пожелали им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.

Поздравление опубликовано "Роскосмосом".

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей @KudSverchkov поздравляют женщин с Международным женским днем! pic.twitter.com/7I0UvAikVX — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 7, 2021

Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее. Сергей Рыжиков

Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом. Сергей Кудь-Сверчков

Восьмого марта в ряде стран отмечается Международный женский день.

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