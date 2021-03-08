Казахстанцы отмечают Международный женский день

Международный женский день отмечают в Казахстане, сообщает zakon.kz.

С Международным женским днем поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который пожелал "крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний".

Согласно закону "О праздниках в РК", 8 марта в Казахстане является государственным праздником.

Благодаря этому празднику, казахстанцы отдохнут три дня подряд (6, 7 и 8 марта) при пятидневной рабочей неделе, и два дня (7 и 8 марта) - при шестидневной.

История 8 марта

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.

С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.

Интересные факты

Праздник женщин был еще древнем Риме. Существовал день, в который свободно рожденные жены получали подарки от своих супругов, а рабыни имели что-то наподобие выходного – хозяйки дома позволяли им в этот день отдыхать.

В Сирии 8 марта отмечают День Революции, а в Либерии – и вовсе как День памяти павших. В Замбии 8 марта празднуется День молодежи. В Португалии и Румынии ночь 8 марта женщины проводят на вечеринках и мероприятиях "только для женщин".

8 марта 1914 года вышел первый номер журнала "Работница", который, кстати, издается и сегодня. А в 1950 году в Женский день СССР заявил о наличии атомной бомбы.

8 марта 1910 года французская летчица Элиз де Ларош стала обладательницей звания первой в мире женщины-пилота, обладающей лицензией на управление аэропланом. Символичное присвоение такого статуса было простой случайностью, тогда Женский день еще не отмечали, хотя учрежден праздник был в том же году.

8 марта во многих странах мира – выходной день. Но на Мадагаскаре отдыхают только женщины, а в Китае и вовсе – никто не отдыхает.

8 марта в Индии отмечается Холи или Праздник Красок.

8 марта в Англии – обычный серый день. Не празднуют женский праздник там.

Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза.

8 марта отмечают во многих странах мира: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

Дорогие читательницы Zakon.kz! Поздравляем с этим чудесным весенним праздником! Будьте счастливыми и любимыми!