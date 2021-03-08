Полицейскому угрожали: появились подробности убийства в Костанае

37-летнего мужчину застрелили в Костанае. Подозреваемого, которым оказался сотрудник полиции, задержали, передает zakon.kz.

В социальных сетях распространили голосовое сообщение, якобы убитого 37-летнего жителя Костаная. Аудио якобы адресовано сотруднику полиции, которого задержали. В аудиозаписи мужчина угрожает расправой якобы полицейскому, и говорит о том, что едет к нему со стволами и битами.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области данную информацию подтвердили.

Со слов очевидцев, полицейскому угрожали. Погибший ранее судимый и он был в алкогольном опьянении. пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее стало известно, что в Костанае застрелили 37-летнего мужчину. Полицией начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 ("Убийство") УК РК. Подозреваемый был задержан и арестован. Им оказался сотрудник полиции. УСБ ДП Костанайской области начато служебное расследование.