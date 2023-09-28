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Водитель угрожал ножом полицейскому в Кызылординской области

Водитель угрожал ножом полицейскому в Кызылординской области Фото: polisia.kz
В Кызылординской области водитель порвал форму полицейскому и угрожал ножом, сообщает Zakon.kz.

26 сентября инспектор службы группы патрульной полиции Жалагашского районного ОП остановил автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения.

Когда полицейские, попросили водителя предоставить документы, он, выражался нецензурной бранью, стал оказывать сопротивление стражу порядка. Угрожая ножом, он разорвал форменную одежду.

Подозреваемый водворили в изолятор временного содержания. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказал начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов. 

Ранее произошел конфликт между полицейским и пьяным пассажиром в Риддере.


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Анастасия Стативкина
Кызылординская область
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