Как готовят бешбармак в Оренбурге, показал Арман Давлетяров

Бывший гендиректор Муз ТВ Арман Давлетяров приехал на свою малую родину в Оренбургскую область. Здесь до сих пор стоит дом, где он родился, и живут его мама, родственники, соседи, одноклассники, передает zakon.kz.

На одном из фото Давлетяров показал, как выглядит бешбармак в Оренбурге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav)

Каждый раз, приезжая к себе в родной дом, испытываю особые чувства! Любимая Мама, родственники, соседи, одноклассники. Каждая улица и дом в нашей деревни связан с какими-то моментами из счастливого детства. И разговоры с Мамой обо всем, дети, внуки, последние новости, советы мне, что и как делать. Даже успела меня пожурить ,что я легко одет. Все время меня кормит, говорит, что я похудел, хотя на самом деле это не так. Но я все ем, и причем с большим удовольствием, - написал Давлетяров под другим постом.

На данный момент пока не известно, где будет работать Давлетяров после ухода с Муз ТВ.