Уехавший в Россию Арман Давлетяров посетил дом мамы и расплакался

Бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ, а ныне ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV Арман Давлетяров уехал в Россию, где сначала устроил сюрприз другу детства, а затем посетил родительский дом, сообщает Zakon.kz.

Дом матери заслуженного деятеля Казахстана расположен в небольшом селе Тамар-Уткуль в Оренбургской области РФ (на границе с РК).

"Каждый раз, когда приезжаю домой, будто окунаюсь в прошлое, где все – радость, любовь и теплая, светлая грусть. Дом, где прошло мое детство, где жила мама, стал сегодня мечетью Айман-Ана. Местом, куда приходят люди поклоняться Всевышнему, и это наполняет меня особым чувством и умиротворением. Зашел навестить родителей, побывал у могилы брата, который покоится здесь, в родной земле. Все воспоминания ожили перед глазами, как страницы старой книги, и, признаюсь, не удержался от слез. Эти слезы – как очищение, как напоминание о том, откуда мы родом, к чему возвращаемся в своих мыслях", – написал Давлетяров под публикацией в Instagram 9 ноября 2024 года.

Арман отметил, что уезжает из родного села "с чувством, что побывал в доме родителей, будто снова прикоснулся к их доброте и теплоте".

Затем он обратился к своим подписчикам с призывом.

"Когда в последний раз вы звонили своим родителям? А приезжали к ним, чтобы просто обнять, посидеть рядом и услышать их родной голос? Жизнь коротка, и никто не знает, сколько у нас времени, чтобы выразить свою любовь. Если они рядом – сделайте шаг к ним, скажите теплое слово и крепко прижмите с себе. Пусть этот пост станет для вас напоминанием: позвоните, заедьте, скажите, как сильно любите. Или перешлите это сообщение тем, кто для вас важен, чтобы и они вспомнили о близких", – заключил Давлетяров.

Фолловеры, увидев ролик, не смогли сдержать слез. Они написали Арману много теплых снов о его матери:

"Я тоже плачу".

"Не могу, плачу".

"В каждой комнате – мама".

"Как это трогательно до слез... Вы настоящий мужчина, сын и очень хороший человек! Светлая память вашим родителям!"

"Без слез невозможно смотреть. Помню ваши видео, когда она гостила у вас, она всегда торопилась в свой дом, в свои родные края, хотя вы окутывали ее своей заботой, любовью, как она вам давала напутствия, слова поддержки, ласково обнимала вас, целовала".

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8 ноября 2024 года Арман Давлетяров рассказал, что устроил незабываемый сюрприз на юбилей другу детства. По словам ведущего, он неожиданно прилетел в Оренбург, чтобы поздравить товарища с днем рождения.