Перуашев: Предприниматели берут кредиты, чтобы погасить штрафы

Наш МСБ реально загоняют в безысходность, когда люди должны брать кредиты не на бизнес, а чтобы оплатить штрафы, заявил на пленарном заседании депутат Мажилиса Азат Перуашев, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее депутаты фракции "Ак жол" уже обращались по поводу прессинга мониторинговых групп в отношении предпринимателей. В запросах от 18 ноября и 2 декабря прошлого года мы аргументировали, почему считаем их рейды не соответствующими закону и требовали защитить законные права МСБ. Эпидемконтроль эффективен только при полном охвате. Но, обходя стороной отдельные объекты, эти группы порой не столько препятствуют пандемии, сколько занимаются отчетностью и банальным вымогательством, — сказал Азат Перуашев, озвучивая запрос на имя премьер-министра.

В пример он привел индивидуального предпринимателя, которая обратилась за защитой в "Ак жол", сообщив, что ее небольшой магазин в Темиртау за один месяц подвергался облавам 18 раз.

Таких примеров, по его словам, немало, так как эти действия мониторинговых групп не только "добивают еле выживших в пандемию предпринимателей, но уже и угрожают спокойствию в обществе".

Напомним, что в серия беспорядков и гражданских войн в Арабских странах в 2011 году началось с того, что у торговцев на рынке в Тунисе контролеры отобрали единственную лавку с фруктами. У нашего МСБ не просто отбирают лавки, но и реально загоняют в безысходность. Что за экономика кривых зеркал, где люди должны брать кредиты не на бизнес, а чтобы оплатить штрафы, — заявил лидер фракции "Ак жол".

Другой пример был приведен из случая, который произошел в городе Текели Алматинской области, когда предпринимателя Дину Кошканову, мать 4 детей, торгующую овощами на рынке трое из полиции и акимата сфотографировали с приспущенной маской.

То есть маска у нее на лице была, но не закрывала нос. Женщину на основании этого оштрафовали на 670 тыс. тенге. Притом, что ее дневная выручка составляет 5 тыс. тенге. Получается, чтобы выплатить штраф человек должен пол года работать, не есть, не пить, не платить за квартиру и не одевать детей. Благодаря блогерам в соцсетях история получила широкий резонанс, после возмущения в обществе штраф отменили. Но разве вопрос только в этом предпринимателе? В тот же день штрафы были наложены еще на нескольких женщин на этом же рынке. Ежедневно штрафуют сотни других торговцев по всей стране. Их отчаяния и безысходность никто не слышит, — объяснил депутат.

Мажилисмен напомнил, что в Послании глава государства заявил, что любое воспрепятствование работе бизнесменов должно рассматриваться, как тяжелое преступление против государства.

Также он озвучил, что в самых благополучных странах, как, например, в Скандинавии в ряде случаев размер штрафа зависит от личного дохода нарушителя.

Сегодня когда вводится декларирование доходов, когда налоговики стремятся видеть каждый платеж с карточки, есть все возможности оценить насколько подъемна сумма штрафа для каждого человека. Давайте уже думать о том, чтобы цифровизация и прочие новшества были полезны людям, а не только использовались в карательных целях, — отметили на заседании в Мажилисе.

В связи с этим депутаты фракции обратились в Правительство, предложив поставить вопрос нецелесообразности мониторинговых групп и пересмотра размера штрафов для граждан.

Первое, вернуться к предложениям, поставленным в нашем запросе в декабре 2020 года о правовом регулировании мониторинговых групп и поставить вопрос об их нецелесообразности. Второе, ввести привязку любых штрафов физлиц, включая правила СЭС, дорожного движения к личным доходам граждан. Закрепить, что сумма штрафа не может превышать 2-3 или максимум 5 % от зарплаты конкретного человека или прибыль предпринимателя. Да, состоятельные нарушители будут платить больше, но это справедливее, чем разорять остальных, — заключил Азат Перуашев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан