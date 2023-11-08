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Депутат предлагает увеличить штрафы за вандализм в Казахстане

Депутат предлагает увеличить штрафы за вандализм в Казахстане Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты 8 ноября 2023 года предложил увеличить штрафы за вандализм в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова напомнил, что с начала года в Казахстане ужесточили наказание за вандализм. Так, за надписи, рисунки или иные действия, оскорбляющие общественную нравственность, предусмотрен теперь штраф от 50 до 160 МРП, либо арест до 40 суток.

Для решения проблемы Сергей Понамарев предлагает правительству пересмотреть концепцию культурной политики с действующими индикаторами, взять под особый контроль исполнение законодательства в отношении сохранности историко-культурных объектов при выделении земельных участков, восстановить карты сакральных мест, а также проработать вопрос по увеличению штрафов за вандализм.

"Хочу поднять вопрос о нашей культуре, вернее – бескультурье. В этом году официально зарегистрировано более тысячи фактов вандализма, а в реальности их гораздо больше. Причем участились факты вандализма не только в городах, аулах, но и в заповедниках, у памятников, в природных парках. Надписи типа "Здесь был Вася" пишут уже в самых труднодоступных местах, причем даже чиновники, отвечающие за развитие культуры, о чем недавно шумели соцсети. Или еще видеопример – девочка малюет каракули на памятнике истории, а снимает ее собственная мама. Это вместо того, чтобы остановить ребенка и разъяснить, что такого делать нельзя", – указал депутат.

В Северо-Казахстанской области, добавил мажилисмен, фермеры запахивают места древних городищ, археологические карты сакральных мест позабыты. Более того, не гнушаются вандалы кладбищами.

"На кладбище Кенсай в Алматы разграбили могилы народных артистов Газизы Жубановой и Азербайжана Мамбетова, украли статую жеребенка", – подчеркнул Сергей Пономарев.

26 августа 2023 года сообщалось, что полицейские Мангистауской области разыскивают мужчину, который попал на видео во время осквернения стен уникального ажурного каньона Ыбыкты сай. Позже стало известно, что нарушителем, осквернившим скалы в Мангистау, оказался директор Дома культуры для слепых.

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