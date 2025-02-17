Предпринимателям Астаны напомнили про штраф до 2,7 млн тенге
Из релиза следует, что районный акимат совместно с уполномоченными органами регулярно проводит проверки территории и выявляет незаконные объекты.
"Владельцам таких строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования наносятся соответствующие меры – вплоть до принудительного вывоза", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны 17 февраля 2025 года.
Власти напомнили, что за самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа:
- для физических лиц – 75 МРП (294 900 тенге);
- для субъектов малого предпринимательства – 100 МРП (393 200 тенге);
- для крупных предприятий – 700 МРП (2 752 400 тенге).
"Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО "СПК Astana".Акимат района Есиль
Согласно информации, в 2024 году специалисты районного акимата в ходе мониторинга и рассмотрения обращений граждан выявили 32 незаконных объекта, расположенных на государственных земельных участках. До конца года все они были демонтированы.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
"Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления, шиномонтажные. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города".Акимат района Есиль
Как отметила советник районного акима Куралай Слямбекова, некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию.
"В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка", – добавила она.
10 февраля 2025 года стало известно, что в Алматы за три дня демонтировано 211 незаконных торговых объектов (НТО). В связи с этим акимат южной столицы обратился к предпринимателям.