Предпринимателям Астаны напомнили про штраф до 2,7 млн тенге

Акимат района Есиль обратился к предпринимателям Астаны по поводу незаконных объектов, которые устанавливаются на государственных земельных участках. Им также напомнили, что штраф за самовольный захват земель достигает 2,7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что районный акимат совместно с уполномоченными органами регулярно проводит проверки территории и выявляет незаконные объекты.

"Владельцам таких строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования наносятся соответствующие меры – вплоть до принудительного вывоза", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны 17 февраля 2025 года.

Власти напомнили, что за самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа:

для физических лиц – 75 МРП (294 900 тенге);

для субъектов малого предпринимательства – 100 МРП (393 200 тенге);

для крупных предприятий – 700 МРП (2 752 400 тенге).

"Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО "СПК Astana". Акимат района Есиль

Согласно информации, в 2024 году специалисты районного акимата в ходе мониторинга и рассмотрения обращений граждан выявили 32 незаконных объекта, расположенных на государственных земельных участках. До конца года все они были демонтированы.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

"Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления, шиномонтажные. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города". Акимат района Есиль

Как отметила советник районного акима Куралай Слямбекова, некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию.

"В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка", – добавила она.

10 февраля 2025 года стало известно, что в Алматы за три дня демонтировано 211 незаконных торговых объектов (НТО). В связи с этим акимат южной столицы обратился к предпринимателям.