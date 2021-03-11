Учеников второй смены в Нур-Султане снова перевели на удаленку

В Нур-Султане детей, ходящих в школы, отправили на удаленку из-за плохой погоды, передает zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования 11 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, сильный ветер) занятия в школах для учащихся с 0 по 4-е классы II смены переходят на дистанционный формат обучения, - сообщили в ДЧС столицы.

Аналогичные меры были приняты накануне, 10 марта.

О плохой погоде астанчан предупредили синоптики - ожидался ветер 9-14 м/с, температура воздуха ночью с 10 на 11 марта - 7-9 мороза, днем - 5-7 мороза, снег и низовая метель.