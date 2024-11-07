Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане учеников до 9 класса второй смены перевели на дистанционку

Астана, занятия для учеников второй смены, отмена, дистанционка, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:58 Фото: акимат Астаны
В Астане продолжается отмена онлайн занятий из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления образования города, в связи с ухудшением погодных условий 7 ноября 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Отметим, что ученики 0-7 классов первой смены перешли на дистанционный формат обучения.

По прогнозу синоптиков, в Астане 7 ноября ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Читайте также

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
Заказавший убийство любовницы бывший аким вышел на волю раньше срока
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Сенат одобрил закон по вопросам реформирования судебной системы
Сенат Парламента РК
Сенат прекратил полномочия члена ЦИК Анастасии Щегорцовой
Ирина Капитанова
Астана Погода 2024 год Дистанционное обучение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: