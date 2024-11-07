В Астане учеников до 9 класса второй смены перевели на дистанционку

В Астане продолжается отмена онлайн занятий из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления образования города, в связи с ухудшением погодных условий 7 ноября 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Отметим, что ученики 0-7 классов первой смены перешли на дистанционный формат обучения.

По прогнозу синоптиков, в Астане 7 ноября ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.