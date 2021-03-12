Дедушка жестоко избил внука в Алматы: появились подробности

В Алматы пожилой мужчина жестоко избил своего внука, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Мать мальчика сняла на видео, как ребенок молит о пощаде, но дедушка продолжает наносить яростные удары. Как выяснилось, женщина давно просит защитить ее и детей от родных. Теперь мужчине грозит до 10 суток ареста.

Как выяснили волонтеры, такие побои мужчина практикует часто. В семье трое детей. Их мама Светлана после развода вернулась жить к родителям. Но внуков в доме наказывают. Женщина пишет об этом в своей странице в инстаграм и просит о помощи. Говорит, ей нужны деньги, чтобы снять жилье.

Это избивает дедушка и бабушка. Мать просит помощи о том, чтоб ее защитили, ее и ее детей от ее же родителей, которые периодически издеваются и избивают детей. Ей предлагают только кризисный центр. Девушка пытается добиться справедливости, чтобы обидчики понесли наказание за избиение детей. Надеемся, что власти отреагируют и возьмутся за вопрос. руководитель волонтерской группы "Добро.kz" Адэма Султанова

Эти побои продолжаются не первый год. Этим делом также занялся фонд "НеМолчи". Избиение мальчика вызвало большой общественный резонанс. После вмешательства органов опеки и полиции, судьбу дедушки будет решать суд. Ему грозит реальное наказание, до 10 суток ареста.

Установлен гражданин И., на тот момент он находился на принудительном лечении в наркологическом диспансере. В отношении него собран материал по факту побоев. Согласно экспертизе, ребенку причинен легкий вред здоровью. Установлено, что женщина проживает с родителями и тремя детьми. Якобы у нее сложилась конфликтная ситуация с родителями. официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Тем не менее, от услуг кризисного центра мать детей отказалась, сейчас временно переехала к родственникам в Алматинскую область. В разговоре с волонтерами Светлана сообщила, что отец детей лишен родительских прав. Семье отказано в адресной социальной помощи, в очередь на жилье мать с тремя детьми тоже не ставят.