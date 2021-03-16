Год назад в Казахстане объявили режим ЧП: история в картинках

Год назад, 15 марта Президент Казахстана подписал Указ о введении с 00:00 16 марта 2020 года режима чрезвычайного положения. Тогда еще мало кто знал, что он затянется до 11 мая, а введенный карантин в том или ином виде продолжится до сих пор, передает zakon.kz.

Объявление режима ЧП происходило на фоне общего настроения тревоги о будущем.

С введением режима ЧП в Казахстане ограничили работу многих предприятий, крупных объектов торговли, приостановили деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

фото: Данияр Мусиров, Власть

Закрывали городские парки и Нацпарки.

фото: 365.info

фото: Костанай медиа

Зрелищные, спортивные и массовые мероприятия в стране оказались под запретом. Санврачи начали подписывать постановления, запрещающие проводить семейные праздники и памятные события, предполагающие скоплению людей.

фото: 24.kz

В городах страны начались масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Привлекались волонтеры, подразделения Министерства обороны и органов внутренних дел.

Казахстан начал закрывать границы: авто- , ж/д- и авиа сообщение с другими странами. Исключения были сделаны только для узкой категории лиц.

фото: аэропорт Алматы

фото: atpress.kz

В течение короткого времени с момента выявления в Казахстане первых случаев коронавируса большинство казахстанцев оказались буквально заперты в своих домах. Разрешалось выходить лишь в магазин за продуктами и в аптеку, выгуливать собак.

Если в каком-то доме выявляли больного коронавирусом, подъезд закрывали на 14-дневный карантин, выходить нельзя было никому и никуда.

Доходило буквально до опечатывания дверей подъездов.

фото: 24.кз

Внутри городов стояли полицейские посты.

Был строгий контроль за тем, чтобы люди не передвигались без разрешительной справки, которую выдавали работникам предприятий, чья деятельность была разрешена в период ЧП.

Остальные предприятия вынуждены были почти полностью перейти на удаленный формат работы.

Между областями и городами установили блокпосты, проехать из одного региона в другой стало очень сложно. Появилось немало историй о том, как люди оказались оторваны от своих семей, были вынуждены пережидать режим ЧП у друзей и знакомых вдали от дома.

Тех, кто стоял в очередях на блокпостах в надежде пройти в города, разворачивали обратно.

Отчаянные смельчаки пытались прорвать кордоны, но это заканчивалось большими неприятностями, а порой и трагедией.

Разрешения на проезд через блокпосты опять-таки были у доставляющих продовольствие, лекарства, товары первой необходимости, а также у медиков и представителей правоохранительных органов. Гражданам можно было пересекать блокпосты в исключительных случаях, по решению межведомственных комиссий.

фото: polisia.kz

Улицы городов опустели. Можно было заметить редких прохожих, дезинфекторов и патрули из сотрудников Нацгвардии.

фото: instagram/dots_foto

фото: Elena Sorokina

Многие в изоляции увидели и плюсы. Города как будто отдыхали от людей.

Воздух стал очищаться от выхлопных газов автомобилей.

Неустанно несли службу не только работники правоохранительных органов, но и медики, за что им низкий поклон от всех казахстанцев. Они не видели своих семей, работали на износ, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, вылечить заболевших.

фото: МК.кз

фото: otyrar.kz

К сожалению, не все медработники остались живы, некоторые из врачей, медсестер заразились опасной инфекцией и скончались. Государство отметило наградами каждого медика, кто стоял на передовой, кроме того, были выплачены надбавки.

После того, как 11 мая в стране сняли режим ЧП, произошел резкий скачок заболеваний коронавирусом. Появилось такое понятие, как коронавирусная пневмония. Больницы были переполнены.

Не хватало коек, медиков, лекарств. Власти ужесточили карантин. Слово "локдаун" стало привычным для казахстанцев. В некоторых регионах стали возвращать блокпосты.

Здесь как нельзя кстати пригодились новые модульные инфекционные больницы, которые было решено построить весной 2020 года. Первая появилась в Алматы. Затем такие больницы появились в Нур-Султане, Шымкенте.

Спустя год жизнь в стране казалось бы вернулась в обычное русло. Возобновили работу почти все объекты бизнеса. Объектам массового скопления людей разрешили работать, но при соблюдении жестких санитарных требований.

фото: Казинформ

На входах у посетителей должны мерить температуру, людям без маски вход закрыт.

В инфекционных больницах освободились койки. Казахстанцы снова расслабились, многие перестали соблюдать элементарные меры безопасности. Но опасность заражения не миновала. Это видно из ежесуточной статистики. А впереди несколько выходных дней в связи с празднованием Наурыза. И остается лишь надеяться, что казахстанцы проявят сознательность и властям не придется возвращать страну в локдаун.