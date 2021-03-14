В КНБ рассказали о погибших в авиакатастрофе сотрудниках

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан опубликовал материал, где рассказал о погибших, сообщает zakon.kz.

В КНБ глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК:

– майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отдела;

– капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 г.р., бортового техника лётной группы авиационного отдела;

– старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 г.р., штурмана экипажа лётной группы авиационного отдела;

– сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего бортового механика лётной группы авиационного отдела.

13 марта под Алматы упал военный самолет. Четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.

Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты. пресс-служба КНБ РК