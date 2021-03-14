Движение частично ограничили на республиканской трассе в Алматинской области

В Алматинской области на автодороге республиканского значения частично ограничили движение, передает zakon.kz.

14 марта с 19:15 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, снег) ограничено движение на автодороге республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" с 287 по 558 км (Талдыкорган-Ушарал) для общественного транспорта, а также автомобилей оснащенных дизельными двигателями, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области со ссылкой на Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор".

В ведомстве граждан просят "не выезжать в данном направлении".

Также сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодорог областного значения "а/д Алматы-Оскемен – санаторий Капал-Арасан" (с 0 по 45 км) и от автодороги "а/д Алматы-Оскемен – санаторий Капал-Арасан" до села Коктобе (с 0 по 16 км) для всех видов автотранспорта.