Imanbek. Что известно о первом казахе, получившем "Грэмми"?

Казахстанец Imanbek получил престижную музыкальную премию "Грэмми" за ремикс песни Roses. Zakon.kz рассказывает что о нем известно.

В конце ноября 2020 года стало известно, что ремикс Иманбека Зейкенова номинирован на "Грэмми". Таким образом, он стал первым казахстанцем, претендующим на эту премию.

В интервью он признавался, что номинация стала для него неожиданностью.

Весь день катался по делам, вечером начал вести прямую трансляцию в Instagram. И мне зрители начали писать "ты номинирован на "Грэмми". Сначала я подумал, что это какой-то пранк, прикол. Но об этом начали писать много разных людей, я закончил эфир и начал искать про это в интернете. Я был в шоке, - говорил он в шоу "Вечерний Ургант".

Церемония вручения награды должна была пройти 31 января текущего года, но из-за коронавируса ее перенесли на 15 марта. И вот сегодня на 63-й церемонии "Грэмми", которая проходила онлайн, объявили, что Иманбек Зейкенов стал победителем в номинации "лучший ремикс".

Спасибо моей маме, папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек.

Позже он поделился радостью со своими подписчиками в Instagram.

Самое прекрасное в карьере музыканта - выиграть "Грэмми", и мы это сделали! - написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Что известно об Иманбеке Зейкенове

20-летний Иманбек родом из города Аксу Павлодарской области. Музыкой увлекался с детства, но вплотную стал им заниматься в 17 лет, когда учился на железнодорожника, а также работал на местной железнодорожной станции.

У Иманбека нет музыкального образования, всему он учился с помощью видеороликов на YouTube. Летом 2019 года музыкант сделал ремикс на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN и загрузил его в социальные сети. Через несколько месяцев трек стал мировым хитом. Видеозапись собрала миллионы просмотров, ремикс возглавил список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard.

Я понимаю, что мой успех глобален. Теперь мне нужно доказать, что я не артист одного хита, - говорил музыкант в интервью The New York Times.

С кем работает Imanbek

В том же 2019 году на волне популярности Иманбек подписал контракт с российским лейблом Effective Records.

Сегодня музыкант сотрудничает с мировыми звездами. В мае 2020 года он выпустил композицию под названием "I’m Just Feelin’" (Du Du Du), в сотрудничестве с датским продюсером Мартином Йенсеном.

В октябре 2020 года записал трек совместно с американскими исполнителями Usher и Marshmello. Песня называется "Too much".

В феврале 2021 года Иманбек и британская певица Rita Ora выпустили новый мини-альбом (EP) под названием "Bang". В пластинку вошли четыре трека. Все были написаны Иманбеком в соавторстве с Rita Ora.

Rita Ora отметила что сотрудничество с казахстанцем было уникальным опытом: приходилось использовать Zoom и переводчиков, и им пришлось привыкать к новому способу записи треков.