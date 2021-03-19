Курс доллара резко вырос

На сайте Казахстанской фондовой биржи опубликован утренний курс тенге к доллару, передает zakon.kz.

На 11.00 часов 19 марта курс тенге к доллару составил 421,02 тенге. Рост +1,92 тенге.

Курс рубля с вечера 18 марта не изменился и равен 5,6 тенге за рубль. Евро составляет 498,7 тенге.

В обменниках доллар продают по 421,5 - 422,5 тенге, покупают по 419,9 - 420,8 тенге.

19 марта стало известно, что цены на нефть резко упали. Согласно данным торгов, стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 3 марта.

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