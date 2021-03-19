Как падение цен на нефть повлияет на тенге

В ночь на 19 марта стало известно, что мировые цены на нефть упали почти на 8%. Экономисты Арман Байганов и Расул Рысмамбетов рассказали, как падение повлияет на тенге, передает zakon.kz.

Согласно данным торгов, стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель. В начале марта стоимость нефти поднималась выше 71 доллара за баррель.

Почему упали цены на нефть

Экономист Арман Байганов указывает на ряд факторов, которые повлияли на стоимость черного золота:

1. Страны, входящие в состав ОПЕК+, кроме России и Казахстана отказались ежемесячно увеличивать добычу нефти. После этих новостей цены на нефть резко выросли. Теперь идет коррекция цен.

2. События в США. В феврале цены на нефть выросли из-за рекордных холодов в Техасе. Теперь туда постепенно приходит тепло, объемы добычи восстановились.

Кроме того, на нефть мог повлиять анонсированный президентом США пакет мер по спасению экономики.

3. Замедление темпов вакцинации в странах Европы из-за сообщений о случаях заболевания тромбозом среди привитых. Также на цены могла повлиять третья волна пандемии.

Как отразится стоимость нефти на тенге

По словам эксперта, после последних высказываний президентов США и России, ареста оппозиционера Алексея Навального на РФ будет оказываться экономическое давление. Рубль упадет в цене. Это негативно повлияет на тенге, но не сильно, потому что государство будет контролировать ситуацию.

Сильно упасть не дадут. У нас финансовый рынок не сильно развит. А когда финансовый рынок не сильно развит, государству будет легче манипулировать, в плане того, что меньше затрат уйдет на интервенции. Сильного обвала не будет. Помните, нефть стоила 60, курс тенге 425-430. Сейчас в этом радиусе может держаться, - говорит Арман Байганов.

На фоне новостей о снижении цен на нефть казахстанская валюта ослабла на утро 19 марта на 1,92 тенге. В обменниках доллар продают по 421,5 - 422,5 тенге, покупают по 419,9 - 420,8 тенге.

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что это истерическая реакция на ситуацию на нефтяном рынке. Он подтверждает, что нефть действительно резко упала в цене. Но сейчас еще рано судить повлияет ли сильно это на тенге. Должно пройти время. Если спустя два месяца нефть подешевеет до 50 долларов за баррель, тенге действительно будет слабнуть.

То, что сейчас происходит, это какие-то пока мелкие вещи. Что такое падение, укрепление мы хотя бы должны смотреть в горизонте месяца. Потому что сегодня (цена – ред.) упала, а завтра она может вырасти, допустим, до 80 долларов, - говорит он.