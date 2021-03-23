В Нур-Султане продлили закрытие аэродрома

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев продлили закрытие взлетно-посадочной полосы, передает zakon.kz.

Из-за погодных условий Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы еще раз в связи с зачисткой снега до 03:00. пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов

Он напомнил, что всю подробную информацию можно узнать в call-центрах аэропортов и авиакомпаний.

Рейс Франкфурт - Нур-султан отправлен на запасной аэродром в Алматы, - добавил пресс-секретарь столичного аэропорта.

Ранее он сообщил, что в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отменили один рейс, а два (Шымкент - Нур-Султан и Костанай - Нур-Султан) перенесли на запасной аэродром в Алматы.

Позднее Шалекенов сообщил, что ВПП закрыта с 16:30, а также добавил, что рейс Кызылорда - Нур-Султан был перенаправлен на запасной аэродром в Караганду.