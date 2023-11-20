Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне, 19 ноября 2023 года, опубликовал видеоролик в Instagram. Под ним артист в стихотворной форме поздравил младшего сына Хана с девятилетием, сообщает Zakon.kz.

На день рождения самого младшенького наследника Кайрат, по всей видимости, решил устроить сюрприз всем деткам своим приездом. Дети, судя по кадрам, сильно обрадовались этому и не отходили от отца. Хан, увидев на пороге родителя, повис на нем. Затем, как показано на видеоролике, было маленькое застолье, где все говорили свои пожелания имениннику.

Нуртас, произнося тост сыну, отметил, что имя для него выбирал сам.

"С праздником. Я тебя очень сильно люблю... Отмечать будем 20-го, потому что уроки. Во время учебы нельзя", – сказал Кайрат, обращаясь к Хану.

Также братишку поздравил старший сын артиста Нарул.

"Мы тебя любим. Мы с тобой всегда рядом будем ходить. Деньги нужны будут, звони мне, я у папы попрошу, он мне скинет, я тебе потом перекину", – сказал наследник Нуртаса, поздравляя братишку.

В конце видеоролика можно увидеть милую картину – как Кайрат в окружении двух дочерей Алау и Сезим, а также Хана нежится, сидя на диване.

Не обошлось и без поздравлений от мамы именинника – Жулдыз Абдукаримовой. Она опубликовала несколько фотографий Хана с Нарулом, и сообщила, что ее младшенькому исполнилось девять лет.

Судя по записи, которую жена Кайрата Нуртаса оставила под снимками, ее не было дома в день рождения наследника.

"Когда я позвонила ночью, он мне сказал: "Мама, не переживай, что тебя нет рядом. Я теперь большой парень. Все понимаю. Вы не переживайте, и возвращайтесь, когда завершите дела!" – написала Жулдыз Абдукаримова.

Также обладательница титула "Миссис Вселенная-2020", обращаясь к имениннику, отметила, что самая главная миссия для нее – быть мамой Хана. По словам Жулдыз, это "самое чудесное чувство".

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями. Из-за этого периодически ходят слухи, что якобы супруги находятся на грани развода, или вовсе уже развелись. Поводом для недавних подобных слухов послужило отсутствие Абдукаримовой на свадьбе деверя Зангара 12 ноября 2023 года. Под видеороликами с торжества, которыми делилась мама Нуртаса – Гульзира Айдарбекова, большинство комментаторов мучил лишь один вопрос: "Где Жулдыз?" Но он остался без ответа.

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13 ноября Жулдыз в соцсетях опубликовала пост-обращение. Под ним она оставила запись: "Иногда, докопавшись до истины, хочется закопать ее обратно". А 14 ноября загадочный пост разместил Кайрат, который привел текст припева из песни Сырыма Исабаева "Күзгі дауыл" ("Осенняя буря").

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Нуртас и Абдукаримова в браке с 2008 года. У супругов четыре ребенка: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.